Madeira para reconstruir Ponte da Estiva foi entregue à Infraestrutura

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete junto à Vereadora Dileusa Alves, depois de pedidos de moradores em relação às péssimas condições da ponte da Várzea Verde no Durasnal, que está interdita e impede a passagem de famílias ao local, atendeu a reivindicação da comunidade.

Ponte da Estiva – Durasnal

Madeira para ponte da Estiva

O material para a construção foi adquirido através de parceria público-privada e da ajuda de moradores do local. A madeiral foi entregue ao Secretário da Infraestrutura, Mário Rivelino, que estava junto com prefeito em exercício, Jesse Trindade e sua equipe, O Secretário da Infraestrutura e operários que realizaram o trabalho de carregamento e descarga das madeiras.

No local, está em andamento a reconstrução da base que sustenta a ponte e posteriormente será feita a reconstrução da parte superior. Em breve essa passagem deverá ser entregue à comunidade rural.