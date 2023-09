Quadrangular faz campanha para ajudar famílias de Alegrete e do Vale do Taquari

Neste momento, as doações também serão destinadas para ajudar as pessoas de Alegrete que já sofrem com a cheia do Ibirapuitã. – É nesses momentos que devemos ser ainda mais solidários e nos unirmos em prol de quem precisa, observou Enio Bastos.

Missão quase impossível: transpor o km 40 da RS 566; veja o vídeo

As doações de qualquer membro de uma das 19 igrejas de Alegrete e da comunidade que quiser ajudar estão sendo recebidas na sede central da quadrangular na Rua Waldemar Masson. Já a Defesa Civil de Alegrete e a Secretaria de Promoção Social estão recebedo qualquer tipo de doação porque o rio segue em elevação e já tem famílias desabrigadas e desalojadas na cidade.