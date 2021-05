Mais de 23 mil pessoas foram vacinadas em Alegrete

Compartilhe















A vacinação para Covid -19, em Alegrete, mesmo com algum atraso em grupos para receber a dose 2, está transcorrendo normalmente.

Até o momento, de acordo com o setor de vacinas da Secretaria da Saúde foram vacinados 23. 395 pessoas com a dose 1, incluindo as vacinas da coronavac e astrazeneca. No total, foram vacinados até o momento um pouco mais de 17 % da população estimada, de Alegrete, que de acordo com o IBGE é de 73.028.

Neste total foram vacinados os trabalhadores da saúde, idosos, quilombolas e profissionais da segurança e, agora, também os com comorbidade segundo a enfermeira Juliana Michael que coordena o setor.

Depois do atraso para quem precisa tomar a segunda dose, agendado para o final de abril e início de maio, no último dia 14, mais 870 doses da coronavac chegarem na cidade, garantindo assim a imunização aos que estavam com a imunização em atraso.

Nesta semana entra na agenda da Secretaria da Saúde, os quem precisam tomar a dose 2 da astrazeneca, aqui no Município, com mais 1.100 doses que chegaram ao Município, na sexta-feira dia 14.

Vera Soares Pedroso