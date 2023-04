Alegretense acerta com APAFF e fará sua estreia na Série Ouro do futsal catarinense

O ala direita de 20 anos, vai disputar a Série Ouro do catarinense e a Copa Santa Catarina, mais os Jogos Abertos de Santa Catarina. Com treinos diários, o alegretense mora em um apartamento com mais 2 atletas da APAFF. Mauricio disputou a Copa Mundo do Futsal Sub-21, realizada em Maracaju (MS), realizada entre os dias 27 março e 2 de abril.

Secretaria de Saúde confirma: homem preso por danos na cidade continua hospitalizado

O Magnus foi o campeão e carimbou a vaga para disputar o mundial, mas ele destaca o aprendizado e também a sua estreia pelo clube de Floripa. Nesta quarta-feira (12), o guri de Alegrete estreia em solo catarinense. Na abertura da Série Ouro (profissional), a APAFF mede forças contra o time do Joinville às 19h, em Florianópolis.

Em tempos de insegurança, Ministério da Justiça e Segurança Pública agora tem canal chamado Escola Segura

Com passagem pela Laranja Mecânica, o alegretense Mauricio Bandeira se destacou e logo foi integrado no elenco Sub-20 da ACBF e conquistou a Taça Farroupilha, competição que aproveitou muito bem representando o time principal da Serra. O torneio foi para equipes adultas, mas a ACBF utilizou a competição para dar mais ritmo aos guris do Sub-20, que por vezes representam o profissional em jogos do Gauchão, em virtude do calendário de jogos apertado. E foi aí, que Mauricio não titubeou e superou as expectativas.

No ano passado, ele defendeu a Antônio Meneghetti Futsal. Na temporada 2022, marcou 25 gols na competição. Jogando de ala, o alegretense fez um campeonato excelente pela Futsal AMF, embora a equipe tenha caído na fase de quartas de final, Maurício brilhou na competição. O atleta atuou em 14 jogos e balançou a rede 25 vezes.

Fotos: reprodução