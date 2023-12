Mamãe Noel encanta com as histórias da magia do Natal no Centro Cultural

E esse encontro com ela está ocorrendo até amanhã, de dezembro, no Centro Cultural, sempre a partir da 19h.

Tatiane Quintana, a Mamãe Noel conta histórias, no atrio do Centro Cultural espaço em que os pequenos ainda podem visitar o escritório do Papai Noel, ouvir poesias natalinas e receber um whatsapp do bom velinho.

Mamães e papais ou responsáveis levem suas crianças até o Centro Cultural para que sintam a magia do Natal, por meio das lindas histórias que são contadas pela mamãe Noel e suas assistentes. Estamos numa semana que nos remete ao amor cristão de harmonia, perdão e paz.