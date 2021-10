Troféu Germinar a mulheres destaque nos 190 anos de Alegrete

Neste sábado, 23, continuaram as programações alusivas ao aniversário de Alegrete. Pela manhã, às 9h, aconteceu, no Aeroporto Gaudêncio Ramos, a recepção à Comitiva do Bicentenário de Anita Garibaldi, composta pelas mulheres da AMA Brasília, presidida por Cosete Ramos. A comitiva chegou no voo do Azul de Porto Alegre, vinda da Capital Federal para as comemorações dos 190 anos de Alegrete.

A comitiva foi recepcionada com um café da manhã e em seguida participou de breve solenidade na qual o prefeito Márcio Amaral entregou o Decreto de Hóspede Oficial do Município à Cosete Ramos, representando toda a comitiva. A seguir houve as apresentações culturais de Guilherme Rossi e Miguel Leite, 1º Piá Farroupilha da 4ª Região.

Na ocasião estavam presentes os secretários de Segurança, de Meio Ambiente Gabriela Segabinazi, de Administração Paulo Faraco, de Segurança, Mobilidade e Cidadania Rui Alexandre Medeiros, de Desenvolvimento Econômico e Turismo Caroline Figueiredo, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer ngela Viero, de Promoção e Desenvolvimento Social Iara Caferatti Fagundes, de Saúde Haracelli Fontoura, o coordenador da 4ªRT Marco Saldanha, o capitão Falcão do 6º RCB representando o com. coronel Fróes, a assessora do dep. Federal Afonso Motta Devonise Silva, o vice-prefeito Jesse Trindade e o prefeito Márcio Amaral.

O Prêmio Germinar aconteceu, às 19h, no auditório da Sicredi. O prêmio foi idealizado por Cosete Ramos, em parceria com o jornalista Paulo Berquó, e busca exaltar a trajetória de mulheres que fazem a diferença em suas respectivas áreas de trabalho.

Receberam o prêmio, das mãos de Cosete Ramos, o Ateliê Brincando com as Cores, o Ateliê Casarão das Artes, a tradicionalista Gelsi Trindade, a pedagoga Eline Cadore, a artista plástica Tina Santos, a professora e ex-vice prefeita Iolanda Cunha, a médica Simone Estivalet, a filantropa Zaira Ribeiro, a militante cultural Marli Leivas. Já a presidente da AMA Brasília Cosete Ramos recebeu o prêmio das mãos do prefeito Márcio Amaral e, gentilmente, ofereceu a estatueta de Anita Garibaldi ao Museu do Gaúcho.

Após a entrega dos prêmios houve os pronunciamentos. Cosete Ramos destacou o amor por Alegrete e o quanto seus pais Nehyta e Rui Ramos estimavam a cidade. Agradeceu a recepção calorosa e saudou as homenageadas da noite.

O prefeito Márcio Amaral destacou o papel importante de Cosete Ramos para Alegrete, com sua atuação em diversas áreas, como a cultura e a educação, chamando atenção para o seu entusiasmo em promover iniciativas como o Prêmio Germinar, que dá destaque a mulheres que fazem a diferença na sociedade alegretense. Ressaltou a honra e a alegria de receber a comitiva do bicentenário de Anita Garibaldi, agradeceu aos presentes e prestou homenagens às premiadas.

Após os pronunciamentos houve a apreciação do videoclipe “Anitas”, produzido pelo Museu do Gaúcho, com Bibiana Carneiro da Fontoura e Carmela Carneiro da Fontoura. Em seguida, os presentes puderam apreciar a apresentação da Invernada Artística Veterana do CTG Farroupilha.