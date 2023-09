Manoel Viana: com 100mm de chuva, rio Ibicuí entra em inundação

Share on Email

Segundo informações extra-oficial choveu em torno de 100mm nas últimas horas no município de Manoel Viana. A Defesa Civil monitora o crescimento do Rio Ibicuí que às 10h30min atingiu 9m82cm acimas do nível. A média é de dois centímetros a cada hora na manhã desta quarta-feira (13).

Em contato com o secretário de obras Francisco Oliveira, ainda não há desalojados e segundo ele, a casa mais próxima da enchente está a 50cm da água. “Estamos vendo de perto as residências próximas e já prevemos a retirada de algumas pessoas de forma preventiva nas próximas horas”, pontua Oliveira.

Sem um abrigo oficial, a prefeitura vai trabalhar de forma a realocar desalojados em casas de familiares. Para o atendimento de ocorrências, a comunidade vianense deve entrar em contato através dos telefones 3256-1130, recepção da prefeitura, ou 99649-8046, secretário Francisco Oliveira.

O coordenador da Defesa Civil de Manoel Viana, André Meneghetti, destaca que não houve maiores transtornos com a chuva nas últimas horas e uma equipe está em alerta para atender moradores das zonas ribeirinhas do município.

Fotos: reprodução