Defesa Civil, Exército e voluntários seguem em alerta com a elevação do Rio Ibirapuitã

Na manhã de hoje, às 8h, a Defesa Civil de Alegrete divulgou um novo boletim sobre a situação das enchentes no município. O nível do rio Alegrete, que preocupa as autoridades locais, registrou uma elevação significativa, atingindo a marca de 10m99cm.

Os números apresentados no boletim indicam que 23 famílias estão desabrigadas, o que corresponde a 66 pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, 58 famílias foram desalojadas, totalizando 165 pessoas que precisaram deixar suas residências temporariamente em busca de abrigo seguro.

Os bairros mais afetados pelas enchentes incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel. Nessas áreas, a água invadiu casas e prejudicou a rotina de diversas famílias, que agora enfrentam dificuldades para se recuperar dos danos causados pelas cheias.

Para atender às necessidades das pessoas afetadas, estão em funcionamento dois abrigos: o Ginásio do Oswaldo Aranha e o Antigo Posto do Bairro Macedo. Esses locais estão recebendo as famílias desabrigadas e desalojadas, oferecendo abrigo, alimentação e assistência básica.

A Defesa Civil de Alegrete disponibilizou dois números de contato para informações adicionais e emergências: (55) 3961 1707 e (55) 991589544. Autoridades locais e equipes de resgate estão mobilizadas para prestar auxílio às comunidades afetadas e monitorar a evolução da situação das enchentes.