Manoel Viana vence no Beach Soccer do Circuito Verão Sesc de Esportes em Torres

O final de semana foi marcado por superação e reencontros no esporte no Litoral Norte. O clima de Torres variou entre períodos de intenso calor e pancadas de chuva, mas isso não impediu que pelo menos 20 mil pessoas fossem acompanhar as finais do Circuito Verão Sesc de Esportes, que ocorreu na Praia Grande no sábado e no domingo (04 e 05/03). Ao todo, foram 72 cidades gaúchas representadas por mais de 1.400 atletas de todo o Estado.

A cidade de Manoel Viana foi destaque da região. O time masculino de beach soccer ( Brahma F.C), fez história ao faturar o título de campeão estadual na modalidade.

No domingo, receberam os troféus de futebol: Brahma FC, de Manoel Viana, no masculino; e Legendárias, de Rio Pardo, no feminino.

Os jogos ocorreram nas modalidades de beach soccer, vôlei de praia, basquete, handbeach, futevôlei, beach câmbio e beach tennis; e consagraram campeões representantes de diferentes municípios. Chegaram ao pódio equipes de Arroio do Sal, Bagé, Barão, Carazinho, Encantado, Flores da Cunha, Garibaldi, Gravataí, Ijuí, Imbé, Manoel Viana, Nova Petrópolis, Passo Fundo, Portão, Porto Alegre, Restinga Seca, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Clara do Sul, Santa Cruz do Sul, Serafina Corrêa, Torres, Triunfo e Viamão. As colocações podem ser conferidas a seguir.

O Circuito Verão Sesc de Esportes é uma tradição de anos, mas não tinha edição desde 2020 em razão da pandemia. O jogador de handbeach Guilherme da Silva Mengue veio de Criciúma/SC para participar pela equipe ADHC, representante de Porto Alegre na competição, e contou que aguardava pela retomada do evento esportivo. “Jogo handebol de areia faz 15 anos e há 11 participo do Circuito do Sesc/RS. É muito gratificante voltar, porque é um baita de um evento aqui do Rio Grande do Sul”, destacou. A equipe da capital terminou em primeiro lugar na modalidade este ano.

O presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, acompanhou as atividades em Torres. Ele reforçou que o evento esportivo é um compromisso do Sesc/RS com o bem-estar social. “É sempre uma alegria ver que a Fecomércio, através do Sesc, entrega à sociedade uma das coisas mais importantes, que é a qualidade de vida. Eventos como esse estimulam a prática de esportes e uma vida mais saudável”, comentou.

Foi após classificatórias locais, nas cidades, durante janeiro e fevereiro, que os atletas destaque foram ao Litoral para a decisão estadual, que ocorreu durante todo o último final de semana. Logo no sábado, já foram definidos os campeões do beach tennis na categoria C/D e do basquete 3×3 feminino. No beach tennis, os representantes de Gravataí, Bolivar Ourique e Guilherme Pinho, levaram a taça da categoria masculina, enquanto, no feminino, o troféu foi para Angela Nichel Garcia e Larissa Arcari, de Encantado. Já no basquete feminino, as meninas Rafaela Pich, Diuly Oliveira e Andriele Krummenauer, da equipe Dunk, de Portão, levaram o troféu pra casa. O basquete masculino foi definido no domingo, conquistado pela equipe Magnatas da Bola, representantes de Santa Cruz do Sul.

No vôlei, as equipes campeãs foram Luna Armelin Tedesco e Julia Machado da Costa, de Passo Fundo, no feminino; e Pedro Alves e Eduardo Eberhard, de Restinga Seca, no masculino. A equipe campeã do futevôlei, que ocorreu em categoria única, é composta por Glauco Costa e Yuri Ciotta, de Flores da Cunha. Na categoria A/B do beach tennis, levaram o troféu do masculino, Frederico Barros e Júlio Antunes, de Carazinho; e do misto, Mateus da Rosa Pereira e Paula da Silva Machado, de Imbé.

Os campeões de handbeach foram as equipes que representaram Porto Alegre: Torino no feminino; e ADHC Handebol no masculino.

De todos estes, um dos grupos que mais comemorou foi o dos atletas do câmbio, modalidade voltada a pessoas acima dos 50 anos de idade, que festejaram com direito a baile e até trenzinho da alegria. Quem levou o troféu para casa foi a equipe bicampeã Fênix, representante de Viamão. A chegada da equipe ao pódio foi embalada pelos DJs We Love Panda, que colocaram o público todo para dançar.

Show nacional com Só Pra Contrariar animou as finais no sábado

Para completar, além do esporte, o Circuito Verão teve apresentações culturais. No sábado, dia 04, no intervalo das partidas, o grupo Sempre Vira Samba realizou um pocket show a convite do influenciador “Boleiro” da KTO, parceiro na realização do evento. À noite, o destaque foi o tradicional show de encerramento do Circuito Verão, com show nacional do grupo Só Pra Contrariar. A chuva intensa pouco antes da apresentação não assustou o público, que pôde curtir hits como “Que se chama amor”, “Sai da minha aba”, “Mineirinho” e “Minha fantasia”. O grupo ainda interpretou grandes sucessos da música brasileira como “Toda forma de amor”, de Lulu Santos, “Cheia de manias”, do Raça Negra, e “Pode chorar”, da dupla Jorge e Mateus, que garantiram a animação de todos. As finais do Circuito Verão Sesc de Esportes foram uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac em parceria com a Prefeitura de Torres e com patrocínio da KTO e da Juvesa Fiat Veículos.

Resultados – Circuito Verão Sesc de Esportes 2023



Beach Tennis AB – Misto

1º Mateus da Rosa Pereira e Paula da Silva Machado (Imbé)

2º Frederico Sune e Cecília Lopes (Bagé)

3º Bianca Thomazi e Júlio Q Antunes (Carazinho)

Beach Tennis AB – Feminino

1º Cecilia Lopes e Rafaela Ceolin (Bagé)

2º Luiza Mendes e Carolina Hax (Rio Grande)

3º Miriane Thomazi e Bianca Thomazi (Carazinho)

Beach Tennis AB – Masculino

1º Frederico Barros e Júlio Antunes (Carazinho)

2º João Pedro Jardim e Márcio Soares (Rio Grande)

3º Marcos Bersh e João Bersh (Rio Grande)

Beach Tennis CD – Misto

1º Bianca Fernandes e Robson Soares (Viamão)

2º William Rezende e Bruna Sassone (Rio Grande)

3º Pamela Sippel e Luca Lenz (Encantado)

Beach Tennis CD – Masculino

1⁰ Bolivar Gomes Ourique e Guilherme Pinho (Gravataí)

2⁰ Luca Lenz e Augusto Weizenmann (Encantado)

3⁰ Vinícius Mota da Rocha Rodrigo Machado de Souza (Torres)

Beach Tennis CD – Feminino

1⁰ Angela Nichel Garcia e Larissa Arcari (Encantado)

2⁰ Bruna Sassone e Alessandra Silveira (Rio Grande)

3⁰ Neimara Oliveira Bittencourt e Rita de Cassia Moraes Vila Verde (Gravataí)

Basquete 3×3 Fem

1º Dunk – Rafaela Pich, Diuly Oliveira e Andriele Krummenauer (Portão)

2º GBH – Grisel Deamici, Mirna Lima, Raquel Machado e Valeska Dantas (Bagé)

3º Atentadas – Daiany Porciúncula, Kelly Lima, Giovana Silveira (Triunfo)

Basquete 3×3 Masc

1º Magnatas da Bola – Matheus Henicka, Jeferson Santos, Victor Brum e Elias Chanan Vichinheski (Santa Cruz do Sul)

2º Vasco da Jamba – William Bertoletti, Renan Luiz Britto, Jordão Macedo e Leonardo Bertoletti (Portão)

3º Colonindio – Samuel Queiroz, Heitor Kipper, Arthur Vilela e Otávio Barreto (Bagé)

Beach Soccer Feminino

1º Legendárias (Rio Pardo)

2º Fênix (Triunfo)

3º Esporte Clube Ijuí (Ijuí)

Beach Soccer Masculino

1º Brahma FC (Manoel Viana)

2º Juventus (Serafina Corrêa)

3º Napoli (Imbé)

Câmbio

1º Fênix (Viamão)

2º Amigos da Praça Boanoviski (Arroio do Sal)

3º Tigres de Bengala (Imbé)

Futevôlei

1º Glauco Costa e Yuri Ciotta (Flores da Cunha)

2º Carlos Zucco e Mateus Martini (Arroio do Sal)

3º Alex Almeida e Thiago Tejera (Garibaldi)

Vôlei de Praia Feminino

1º Luna Armelin Tedesco e Julia Machado da Costa (Passo Fundo)

2º Cassiane França e Natalia Coelho (Barão)

3º Victoria Strehl e Luiza Ferreira (Portão)

Vôlei de Praia Masculino

1º Pedro Alves e Eduardo Eberhardt (Restinga Seca)

2º Rodrigo Galhardo e Maique Wolf (Nova Petrópolis)

3º João Mathias Both e Messias Mahle (Santa Clara do Sul)

Handbeach Feminino

1º Torino (Porto Alegre)

2º Assoc Bud’s (Porto Alegre)

3º Grupo Bageense de Handebol GBH (Bagé)

Handbeach Masculino

1º ADHC Handebol (Porto Alegre)

2º Amigos Cespoa (Porto Alegre)

3º Repuxo (Porto Alegre)

Os municípios representados: Agudo, Alegrete, Arambaré, Arroio do Sal, Arroio dos Ratos, Bagé, Barão, Barra do Ribeiro, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Candiota, Carazinho, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Barros, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Encantado, Encruzilhada do Sul, Erechim, Farroupilha, Flores da Cunha, Frederico Westphalen, Garibaldi, Guaíba, Hulha Negra, Ijuí, Imbé, Itatiba do Sul, Jaguarão, Lavras do Sul, Manoel Viana, Nova Petrópolis, Nova Prata, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Pantano Grande, Paraíso do Sul, Pareci Novo, Passo do Sobrado, Passo Fundo, Pedras Altas, Pelotas, Picada Café, Piratini, Portão, Porto Alegre, Presidente Lucena, Restinga Seca, Rio Grande, Rio Pardo, Rodeio Bonito, Salvador do Sul, Santa Bárbara do Sul, Santa Clara do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santo Ângelo, São Francisco de Assis, São Jerônimo, São José do Norte, São Leopoldo, São Sepé, Serafina Corrêa, Tapes, Torres, Triunfo, Vacaria, Veranópolis, Viamão e Xangri-lá.

Fotos: reprodução