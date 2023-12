Marcação de área de conflito visa evitar congestionamentos e melhorar a mobilidade urbana

O termo, de origem americana, refere-se à Marcação de Área de Conflito (M.A.C), conforme previsto no Manual Brasileiro de Sinalização. A discussão gira em torno da eficácia dessa medida e da necessidade de conscientização dos condutores para o correto uso dessa sinalização.

A Marcação de Área de Conflito é uma técnica adotada para melhorar a fluidez em interseções, especialmente aquelas propensas a congestionamentos em determinados períodos do dia. O dispositivo consiste em uma pintura no pavimento que delimita uma área específica, onde o fluxo de veículos se cruza. A proposta é clara: proibir a parada nesse espaço demarcado, permitindo uma circulação mais eficiente e segura.

No entanto, alguns questionamentos têm surgido em relação à eficácia dessa medida. Por ser apenas uma pintura no pavimento, a “Yellow Box” depende significativamente do conhecimento e do bom senso dos condutores para atingir seus objetivos. Em um cenário ideal, os motoristas respeitariam a sinalização e evitariam parar na área demarcada, contribuindo para a fluidez do tráfego.

A infração de trânsito relacionada à parada na área demarcada é considerada de gravidade média, conforme previsto no ART. 182 VII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No entanto, alguns críticos argumentam que a penalização por si só pode não ser suficiente para garantir o cumprimento da regra, destacando a necessidade de campanhas educativas e fiscalização mais efetiva.

A Prefeitura Municipal de Alegrete destaca que a implementação da “Yellow Box” na Rua dos Andradas visa, principalmente, melhorar o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos. Apesar dos questionamentos, a administração reforça a importância da colaboração dos condutores para o sucesso dessa iniciativa. Além disso, ressalta que a sinalização atende às normas estabelecidas no Manual Brasileiro de Sinalização, sendo uma prática consolidada em diversos países.

Foto: Secretaria de Segurança