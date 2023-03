Márcio Amaral discute importantes rumos da cidade na Marcha dos Prefeitos em Brasília

O prefeito Márcio Amaral participa, em Brasília, da XXIV Marcha dos Prefeitos em que trataram muitos temas que estão batendo nas portas das prefeituras diariamente.

O tema principal do encontro foi o Pacto Federativo, um olhar para o futuro, onde se discute sempre a questão da Reforma Tributária, pois isso reflete diretamente nas receitas dos municípios.

Amaral disse que ainda haverá muita discussão, já que existem muitas opiniões contrárias ao projeto que está sendo proposto pelo governo. Explica que a questão para aumentar a fatia do bolo tributário para os municípios menores precisa ser retirado dos maiores, daí vira uma briga de interesses e ninguém quer abrir mão de receita, atesta.

A Marcha dos Prefeitos também tratou sobre o Marco Regulatório do Saneamento Básico, que tem até 2033 para universalização do abastecimento de água e coleta de esgoto “e o tempo está muito escasso para atingir essa meta”.

A regulação do transporte público foi outro tema que teve um espaço, já que as tarifas cobradas geralmente não estão sendo suficientes para cobrir os custos totais das empresas, o que pode gerar uma falta de interesse das empresas em se manterem no setor.

Com deputado alegretense Afonso Motta



Foi tratado um tema de suma importância para os prefeitos em virtude da nossa extensão territorial, o Desenvolvimento Rural, sendo que a manutenção de estradas sempre vem a tona, já que são custos elevadíssimos e que não há recurso suficiente para que os municípios possam manter as condições ideais de trafegabilidade e escoamento da produção.

Num outro debate, onde foram discutidos assuntos de Municípios com Interesse Internacional, com participação de professores e pesquisadores espanhóis (participação virtual, por videoconferência), foi abordado o desafio da redução da população em municípios com vocação rural. Fenômeno que é muito semelhante entre o Brasil e a Espanha, com consequente concentração dessas populações nas grandes metrópoles.

Prefeitos da AMFRO realizaram visitas aos gabinetes de deputados gaúchos na Câmara dos Deputados, onde levaram as demandas regionais, além de uma visita ao gabinete do Ministro Pimenta, quando se falou da duplicação da BR 290 e o conserto da ponte do arroio Bossoroca, em Vila Nova do Sul, da construção da nova Ponte do Ibicuí e manutenção da BR 472, entre São Borja e Barra do Quaraí, etc.

Na abertura oficial, diz o prefeito de Alegrete, o Vice-presidente Geraldo Alkmin fez uma afirmação em sua manifestação: ” o século 19 foi dos impérios, o século 20 foi dos países e o 21 será das cidades. -É o que estamos vendo acontecer, pois se fala muito em cidades inteligentes, a tecnologia chegando ao cidadão, mesmo nas cidades de menor porte, portanto, estamos também procurando nos adaptar aos novos tempos, pois é no município que a vida acontece.”