Avaliação técnica do Flamengo para o Efipan será sábado no campo do 12º BE

O Flamengo havia marcado para o último dia 25 no estádio Farroupilha, mas o tempo chuvoso não possibilitou a realização da avaliação. Em conversa com o técnico Edinho Machado, a peneira está confirmada para este sábado (1º), a partir das 9h, no campo do 12º BE.

“Estamos convidando os atletas alegretenses e da região que quiserem vir fazer uma peneira para iniciar os treinamentos para o 43º Efipan” destacou Machado que já recebeu contato de pessoas fora da cidade para realizar o teste. De acordo com o técnico Edinho Machado, o trabalho inicia agora, preenchendo uma lacuna que o clube fazia em anos anteriores, de montar o elenco há um mês da disputa.

É importante ressaltar que a avaliação será exclusiva para nascidos em 2010 e 2009 e o clube sugere que todos atletas compareçam com seu material próprio, calção, meia camisa e chuteira e é imprescindível apresentar atestado médico ou estar acompanhado do responsável para assinar o termo de boa saúde física.

O presidente Toninho Fagundes que está retornando de Buenos Aires, onde acertou a vinda de um tradicional clube argentino para o 43º Efipan, afirma que será o pontapé inicial para montagem do plantel Sub- 14. Ele diz que o trabalho no clube sempre foi captar jovens, mas nem sempre houve retorno que pudesse assegurar um time genuinamente de Alegrete, devido a carência de jogadores que se propõe a treinar. Já Machado, arremanga as mangas e diz que o trabalho será feito com lisura, e que certamente o Flamengo terá um time competitivo em 2024. Em entrevista exclusiva, o treinador da Sub-14 adiantou o planejamento anual da categoria.

A partir de abril iniciam os treinos, em três dias da semana, parte física, técnico e tático-técnico. Em maio, serão dois treinos semanais e dois jogos amistosos. No mês seguinte a carga semanal prevê 3 treinos e três jogos amistosos. Em julho, o Sub-14 vai a Buenos Aires enfrentar três times de ponta argentino.

Já em agosto seguem os treinos três vezes por semana e estão previstos mais três amistosos contra clubes da região. Em setembro haverá uma intensificação dos treinamentos e em outubro o Sub-14 fará dois amistosos com a dupla Gre-Nal em Porto Alegre. Nos meses de novembro e dezembro os treinos serão em escalas maiores acrescenta o técnico. Em relação a comissão técnica a confirmação oficial dos nomes depende do presidente que deve fazer o anúncio até o dia 3 de abril.

Foto: José Luiz Freitas