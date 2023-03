Gilson Vaucher está internado na CTI da Santa Casa e seu estado inspira cuidados

Na tarde de quarta-feira(29), a reportagem do PAT apurou que o empresário e carnavalesco Gilson Vaucher foi hospitalizado na UTI da Santa Casa. Ele deu entrada na UPA, por intermédio do Samu que já o teria reanimado, além de dores no peito. Assim que chegou ao hospital, durante o atendimento, teve a segunda parada cardiorrespiratória. O diagnóstico foi de um infarto, portanto, diante da gravidade foi transferido para UTI adulta onde teve o terceiro episódio e também foi reanimado, ficando estável e aguardando transferência para realizar um cateterismo, possivelmente em Ijuí.

Leia Mais: Artista plástico, autor da estátua de Mário Quintana, está impressionado com o nível de vandalismo em Alegrete

O carnavalesco, esteve à frente da Escola Imperatriz Praça Nova, até assumir a presidência da Assercal, no momento licenciado, desde o início do mês, em razões de problemas de saúde. “Gilson estava em casa quando sentiu-se mal”- disse um amigo ao PAT. Até o momento, não há mais detalhes sobre o quadro de saúde do empresário, porém, as pessoas próximas destacaram que ele estava estável. “Ele teve um infarto sem danos maiores no final de fevereiro, foi por esse motivo que a orientação foi para se retirar do stress que estava enfrentando naquele momento”- pontuou um amigo.

Gilson é um apaixonado pelo samba, para ele, realizar o carnaval fora de época, em Alegrete, após 8 anos foi um grande desafio com muitas revezes. Dentre os contratempos, a falta de tempo hábil para realizar o evento na primeira data programada que era no início de março, além de outros percalços.

Leia Mais: Knierim, um desportista que respira o futebol amador de Alegrete

Em uma entrevista recente ao PAT, ele assumiu como presidente da Assercal todos os problemas e dificuldades enfrentados e assumiu a responsabilidade de entregar para 2024 a Avenida do Samba pronta, com todos os camarotes. “Eu sempre fui emoção e fiz de tudo pra colocar as cinco escolas na Avenida, cometi erros. A Assercal está assumindo, pois eu sou o presidente da entidade e foi nesta condição que abracei tudo. Embora, não tenha conseguido realizar o desejo de todos, no início do mês, são cinco escolas de samba que se reergueram das cinzas e estão trabalhando de forma incansável há meses. Isso movimentou a economia da cidade, nunca ocorreu nenhum problema, são famílias inteiras nas quadras das escolas, algo que nunca teve.”- citou.

Para o Carnaval que ocorre neste final de semana, a estrutura será toda metálica, ou seja, móvel. Tudo foi locado da mesma empresa que montou em outros Municípios, incluindo Uruguaiana.