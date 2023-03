Pagamento do IPVA até 31 de março garante bom descontos aos motoristas

Os proprietários de veículos têm até 31 de março para pagar antecipadamente o IPVA 2023 e garantir descontos que podem chegar a 22,4%. O adiantamento do tributo oferece uma redução automática de 3%.

Há também o desconto do programa Bom Motorista, que pode chegar a 15% para aqueles que estiverem há três anos sem cometer infração de trânsito, e o desconto do programa Bom Cidadão, que pode oferecer até 5% para quem possuir, no mínimo, 150 notas fiscais com CPF emitidas entre 1º de novembro de 2021 e 30 de outubro de 2022.

Os motoristas que optaram pelo parcelamento também precisam ficar atentos ao vencimento da terceira cota do IPVA 2023, que ocorre no dia 31 de março. A quitação da parcela dentro do prazo garante desconto de 3%. O ciclo do IPVA 2023 deste ano permitiu parcelamento em seis vezes para quem aderiu ao fracionamento em janeiro.

O vencimento do imposto ocorre a partir da última semana de abril, conforme cronograma estabelecido pela Receita Estadual. O contribuinte que pagar o imposto no próximo mês não terá o desconto de antecipação, mas recebe as reduções do Bom Motorista e do Bom Cidadão até a data de vencimento da placa, caso tenha direito aos benefícios.

Vencimento conforme o final da placa

Final 1 e 2 – 24 de abril

Final 3 e 4 – 25 de abril

Final 5 e 6 – 26 de abril

Final 7 e 8 – 27 de abril

Final 9 e 0 – 28 de abril

Quem paga IPVA?

Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 2004, exceto os isentos em lei.

Como pagar?

O proprietário deverá apresentar o código Renavan e a placa do carro. Junto com o IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Onde pagar?