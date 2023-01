Marfrig vai oferecer atendimento psicológico gratuito para seus colaboradores

No mês que reforça a importância do cuidado com a saúde mental da população, “Janeiro Branco’,o Frigorífico Marfrig iniciou um programa de atendimento psicológico gratuito para colaboradores de suas 13 unidades no Brasil, incluindo Alegrete.

A iniciativa da companhia funciona da seguinte maneira: o colaborador que precisa de atendimento vai até o ambulatório da unidade em que trabalha e é recebido pela equipe da diretoria de saúde da Marfrig, que faz um questionário e encaminha o funcionário para atendimento psicológico on-line, realizado por psicólogos ou psiquiatras terceirizados. São ao todo 10 sessões, todas custeadas pela Marfrig.

Se necessário, o tratamento, que é acompanhado pela área de saúde, pode ser estendido, a depender de avaliação do profissional.

Defensores da causa animal se deparam com atrocidades todos os dias

“O programa de atendimento psicológico da Marfrig representa o cuidado da companhia com a qualidade de vida e o bem-estar de seus colaboradores. A campanha Janeiro Branco é uma mobilização fundamental para conscientização das empresas, da população e de toda a sociedade em torno da relevância de se tratar transtornos como depressão, ansiedade e estresse”, diz Altemir Ferro Corrêa, médico do trabalho e diretor do Departamento de Saúde Ocupacional da Marfrig.

Com arma em punho, assaltantes roubam todo dinheiro de caixa de mercado

As opções disponíveis no levantamento (de múltipla escolha), além de covid-19, saúde mental e câncer, eram: estresse, obesidade, diabetes, abuso de drogas, abuso de álcool, doenças cardíacas, tabagismo, demência, hospitais superlotados e doenças sexualmente transmissíveis.