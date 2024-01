Maria Luiza é a primeira bebê do ano na maternidade de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta madrugada(1º), com 3.780kg e 50cm, Maria Luiza veio ao mundo por meio de uma cesariana por volta das 3h18min, tornando-se a primeira bebê a nascer no novo ano.

A mãe, Patricia Goulart de Lima, de 30 anos, compartilhou sua experiência com a reportagem do PAT, destacando a singularidade do momento. Maria Luiza, trouxe uma alegria inesperada à família, composta também por Kawe Allan de Lima, seu companheiro de 10 anos, e pelo filho mais velho, Vicente, de dois anos.

Residência em Alegrete é consumida pelas chamas nas primeiras horas do Ano Novo

No quarto 511, da maternidade da Santa Casa de Alegrete, a família Goulart de Lima comemora a chegada da nova integrante, com a presença da avó materna, Cátia Simone Goulart, e da tia/dinda Vanessa Goulart. “Comentei que Maria Luiza iria aparecer no Alegrete Tudo”, disse a avó.

Como nasceu a Avenida República Riograndense, via fundamental para entrar e sair da cidade

Patricia, que é proprietária de uma empresa de energia solar, descreveu a gestação como uma fase tranquila. Ela expressou seu desejo por um parto humanizado e natural, mas a jornada teve um desfecho diferente. O processo teve início às 23h de sábado, contando com a assistência da Dra. Laura Bertoldo e o apoio da doula Ana Paula. No entanto, uma cesariana foi necessária para garantir o bem-estar de mãe e filha.

O pediatra Sérgio Oliveira Simões participou do parto, assegurando que Maria Luiza chegasse ao mundo com saúde. Patricia, sorrindo e radiante, compartilhou que na barriga a filha era agitada como ela, mas agora revela a serenidade característica do pai. O mano é muito carinhoso e está ansioso para conhecer a caçula, disse a progenitora.

“Já mamou e está muito bem, estamos muito bem…”, disse a mãe, transmitindo a felicidade. O nascimento de Maria Luiza Goulart de Lima é um testemunho de amor, resiliência e alegria, marcando o início de um novo capítulo na vida da família.