Residência em Alegrete é consumida pelas chamas nas primeiras horas do Ano Novo

De acordo com informações apuradas pelo PAT, a guarnição foi acionada para conter as chamas que consumiam uma casa de madeira.

No local, os militares realizaram operações de combate ao fogo e subsequente rescaldo. Apesar da resposta rápida da equipe de bombeiros, a residência acabou sendo totalmente consumida pelas chamas. Não havia ninguém na casa no momento do sinistro.

A irmã do proprietário esteve no endereço e prestou informações às autoridades. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

