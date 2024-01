Operação tapa buracos é realizada na Gaspar Martins

As irregularidades no asfalto em várias ruas do centro de Alegrete demandam trabalho da equipe que realiza a operação de recapeamento da Secretaria de Infraestrutura do município ligada ao Parque de Máquinas.

Uma equipe da Secretaria que trabalha com o recapeamento asfáltico estava, no dia 5, realizando o trabalho em duas quadras da rua Gaspar Martins no centro de Alegrete desde o calçadão até a Avenida Dr Lauro Dornelles. Uma das principais ruas da cidade, com tráfego intenso estava com muita irregularidade na pista.

O trabalho dessa equipe já foi realizado em outras vias da cidade para melhorar o estado das ruas e da mobilidade urbana. Sempre que a atividade é realizada as vias são interrompidas para o serviço das equipes.