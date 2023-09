Rio Ibirapuitã mantém elevação neste sábado

Share on Email

Os dados são da Defesa Civil, nesta tarde, às 18h, o que representa a suba em relação ao meio-dia em que o registro foi de 8,35metros.

A elevação do rio tem impactado diretamente a vida das pessoas que residem nas áreas ribeirinhas, causando transtornos. Segundo informações oficiais, um total de 266 pessoas permanecem fora de casa.

Entre os números, 31 famílias se encontram desabrigadas, somando um total de 90 pessoas e 61 famílias foram desalojadas, o que resultou em 176 pessoas em abrigo temporário.

Os bairros afetados pela elevação do Rio Ibirapuitã incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário. Os locais de abrigo ativos incluem o Ginásio do Oswaldo Aranha, o Antigo Posto do Bairro Macedo e o SAAIA.

Para obter mais informações ou assistência, você pode entrar em contato pelos números (55) 3961 1707 ou (55) 991589544.