Matteus vence prova e ganha o primeiro anjo do BBB 24

Por volta das 13h30, os brothers deram início à prova que definiria o primeiro anjo da casa. Logo de início, Tadeu Schmidt explicou que o Anjo da semana seria autoimune e também daria imunidade para uma segunda pessoa. “O Anjo nunca foi tão poderoso quanto no BBB 24”, explicou o apresentador.

A dinâmica consistia em uma série de duelos feitos sempre em duplas, em que era preciso apertar mais rápido um botão e, o vencedor, escolher duas opções “às cegas” das três disponíveis para uma pergunta apresentada em um telão.

A terceira opção ficava obrigatoriamente com o participante que apertou o botão em segundo lugar. As três opções eram então apresentadas e descobria-se assim quem havia acertado. Ou seja, a prova envolvia sorte e agilidade.

O vencedor da prova ganha o direito a dar imunidade para um dos participantes da casa e livrá-lo do próximo Paredão, que também será formado nesta sexta-feira. Ele também escolhe duas pessoas pra ficar no Castigo do Monstro.

No fim, Matteus levou a melhor. Ele dedicou a vitória à família. O alegretense é o primeiro anjo da edição e terá uma grande responsabilidade na próxima formação de paredão. Além disso, o gaúcho ganhou uma viagem para o exterior com direito a acompanhante após a conclusão do reality.