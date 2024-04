Matteus visita a Nativa FM e interage com ouvintes

Ele fez uma participação especial no programa “Festival da Trinca”, conduzido pelo radialista Giovane Moraes, também Patrão do CTG Farroupilha. Durante a entrevista, Matteus foi surpreendido com uma notícia: ele e sua família foram agraciados com uma joia de sócio e um ano de mensalidade grátis no CTG.

Demonstrando mais uma vez sua grandeza, Matteus interagiu com os ouvintes de forma cativante, ressaltando suas perspectivas para o futuro. Vestindo sua típica boina gaúcha, ele expressou seu interesse na área de comunicação e publicidade, revelando também que tem recebido diversos convites, inclusive alguns internacionais. Ele acrescentou que, mesmo sonhando alto, jamais imaginou o imenso apoio que recebeu.

Matteus também compartilhou suas experiências dentro da famosa casa do Big Brother Brasil, destacando que eventuais desentendimentos, como aquele com MC Binn, ficaram no passado, resolvidos de forma amigável. Sobre convivência na casa, brincou ao mencionar que o participante Davi era o mais “chatinho”, sempre pronto para argumentar, mas de forma saudável e construtiva.

Quando questionado sobre quem beijava melhor entre Anny e Isabelle, Matteus, com seu característico bom humor, respondeu diplomaticamente, elogiando ambas as participantes. A repercussão do beijo com Isabelle, inclusive, alcançou proporções internacionais, como evidenciado pela imagem do casal em um outdoor na Times Square, em Nova York, emocionando mais uma vez o jovem gaúcho.

Matteus, embaixador da cultura gaúcha, é convidado para a geração da Chama Crioula para o Estado

Durante a entrevista, Matteus também foi informado que dentre os presentes ele vai receber uma gaita, que virá de santa Maria e expressou sua gratidão pelos inúmeros presentes que recebeu. Ele ainda teve a oportunidade de interagir com os ouvintes e internautas que acompanhavam a transmissão ao vivo, pela página do Alegrete Tudo com a presença de mais de 2,5 mil espectadores simultâneos de diversos municípios.

Luciane, sua mãe, e Luciano, seu padrasto, também agradeceram o carinho e apoio recebidos pela família. Dentre os agradecimentos, foram mencionados Oswaldo e Miguel Ferrari, responsáveis pela assessoria de Matteus durante sua trajetória no reality show, além de terem uma longa história de parceria em concursos anteriores, como os de Mister.

Matteus fortaleceu o turismo e a cadeia cultural gaúcha, dizem artistas e autoridades

Oguri ficou surpreso ao saber que os incríveis cerca de 60 milhões de votos que recebeu na final do BBB, superaram até mesmo a votação do presidente eleito nas últimas eleições presidenciais.

Por fim, a Rádio Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo expressaram seus agradecimentos pela participação de Matteus, assim como da família que sempre acolheu os dois veículos de comunicação. O apoio massivo demonstrado pela comunidade local foi crucial para o brilho de Matteus, tanto dentro quanto fora da casa do Big Brother Brasil. Sua autenticidade e educação conquistaram o mundo.

Matteus Amaral é ovacionado na chegada em sua terra natal depois da façanha no BBB

Giovane conduziu os eventos relacionados ao BBB, enquanto artistas locais e empresas foram reconhecidos por seu apoio ao jovem que conquistou o coração do público dentro e fora do reality.

Ao deixar a rádio, Matteus foi calorosamente recebido por um grupo de admiradores, ansiosos para registrar o momento em fotos.