Mulher é agredida em via pública no Bairro Macedo

No dia 21, por volta das 22h15, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para se deslocar até o Bairro Macedo, em resposta a relatos de agressão a uma mulher em via pública.

Chegada no Aeroporto marca reencontro emocionante entre Vó Neuza e Matteus Amaral

Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma mulher de 32 anos, que informou ter sido agredida com socos e chutes enquanto caminhava. Apesar da violência relatada, não foram observadas lesões visíveis.

A vítima não pôde fornecer informações sobre o motivo da agressão. Após identificar um homem de 43 anos com características compatíveis com as fornecidas, foi realizado o registro da ocorrência no local.