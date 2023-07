Máxima atenção quanto a mensagens recebidas por whats para comparecer em bancos

Share on Email

Aposentados, em tese, são alvo de golpes e se faz necessário sempre as orientações pertinentes para que sejam preservados.

O gerente do Banrisul informa que a prova de vida não existe mais obrigatoriedade de ser feita. E que isso é uma função do INSS, explica. O banco, normalmente, chama clientes é para atualizar cadastro e não para atualizar prova de vida. Ele diz que que chamar para ir ao banco, pelo menos, é melhor do que enviar links falando de qualquer serviço relativo a operações em suas agências. A pessoa, de preferência, deve comparecer ao banco e verificar o que tem de verdade sobre qualquer mensagem recebida, atesta.