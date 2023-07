Cenas rotineiras de lixo à margem de estradas já fazem parte da nossa paisagem

Share on Email

O registro de descarte irregular de lixo na Estrada da Jararaca, nas proximidades do antigo lixão em Alegrete, é um exemplo alarmante dessa realidade. Este post aborda a gravidade desse problema, enfocando os resíduos, destroços, móveis e eletrônicos encontrados às margens da via, bem como suas consequências para o meio ambiente e para a saúde pública.

A prática de descartar lixo de forma clandestina e irregular é um problema crescente em várias regiões. Muitas vezes, isso ocorre devido a falta de conscientização sobre os impactos negativos do descarte inadequado ou a busca por alternativas mais baratas para se livrar dos resíduos. Infelizmente, essas ações prejudiciais têm graves consequências para o meio ambiente e para a comunidade local.

Na Estrada da Jararaca, em Alegrete, um trabalhador tomou a iniciativa de registrar o descarte irregular de lixos que ocorre nessa área. Nas imagens, uma série de resíduos, destroços, móveis e eletrônicos descartados de forma inadequada.

O descarte clandestino de lixo tem impactos significativos no meio ambiente. Os resíduos podem contaminar o solo, poluir as águas subterrâneas e afetar a flora e a fauna locais. Além disso, a queima inadequada de materiais pode liberar substâncias tóxicas na atmosfera, contribuindo para a poluição do ar.

A presença de descartes clandestinos de lixo também representa um risco para a saúde pública. O acúmulo de resíduos atrai vetores de doenças, como mosquitos e ratos, que podem transmitir enfermidades perigosas para os seres humanos.