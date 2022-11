Período de matrículas e rematrículas já movimenta escolas no município

Em Alegrete, desde a madrugada desta segunda-feira (7), pais já estavam em frente às escolas municipais em busca de efetivarem as inscrições dos filhos. O período encerra no próximo dia 27, e na esfera municipal, Alegrete está disponibilizando vagas em todos os educandário, já na zona rural haverá um calendário diferenciado que, em breve, será informado à comunidade.

Para efetuar a inscrição é necessário a certidão de nascimento do aluno e comprovante de residência. Os demais documentos serão solicitados pela escola, após a efetivação da matrícula.

No Estado, as pré-matrículas para 1º Ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio ocorrem de 7 a 27 de novembro. Para ingresso no 1º Ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade mínima de seis anos completo até o dia 31 de março de 2023.

Este processo é feito de forma on-line, pelo site da Seduc, no link chamada pública escolar. Cada estudante pode optar em quatro opções de escolas para o Ensino Fundamental, e para o Ensino Médio, são três, e todas devem ser o mais perto possível da residência do aluno. O resultado deste processo será divulgado dia 30 de dezembro e as matrículas dos selecionados acontecerão de 2 a 13 de janeiro de forma presencial na escola em que o aluno foi direcionado.

Não está previsto no calendário um período para inscrições de vagas restantes, mas isso deve acontecer após o dia 9 de fevereiro, de forma presencial nas escolas.

As transferências de escolas na rede estadual podem ser solicitadas, também de forma on-line, através do site da Seduc, no período de 2 a 13 de janeiro, para turmas de 2º a 9º ano do Ensino Fundamental e no 2º e 3º ano do Ensino Médio. Para cursos técnicos, o processo será feito na escola, de forma presencial. O resultado será divulgado dia 30 de janeiro e as matrículas ocorrem de 30 de janeiro a 9 de fevereiro, nas escolas.

Para o Educação de Jovens e Adultos (EJA), a inscrição é de 2 a 13 de janeiro, mas no momento, na rede estadual de Venâncio, não há escolas que ofereçam esta modalidade de ensino.

Para rematrículas, os alunos com frequência igual ou acima de 75%, já terão o processo feito de forma automática. No entanto, o diferencial deste ano, a partir dos alunos que irão para o 2º ano do Ensino Médio é a escolha pelos itinerários formativos entre as opções de formações técnico profissionalizantes direto no Aplicativo Escola RS, de 7 a 27 de novembro.

Essas formações complementares fazem parte do Novo Ensino Médio, chamado de Ensino Médio Gaúcho no RS. Já os alunos com frequência abaixo de 75%, devem fazer a rematrícula diretamente na escola, e a escolha do itinerário formativo também será presencial, no educandário.

Confira o Cronograma da rede estadual:

7 a 27 de novembro: Rematrícula, pré-matrícula para o 1º Ano do Ensino Fundamental; 1º Ano do Ensino Médio, Curso Normal, Educação Profissional e aproveitamento de estudos de Curso Normal

30 de dezembro: Divulgação da escola de cada estudante estará disponível no site da Secretaria de Educação e será enviada por e-mail

2 a 13 de janeiro: Efetivação das matrículas e entrega das documentações na escola para a qual foi designado e transferências (Ensino Fundamental, do 2º ao 9º ano, e Ensino Médio, 2º e 3º ano) e reingresso EJA (Ensino Fundamental e Médio)

30 de janeiro: Divulgação dos pedidos de transferências disponível no site da Secretaria de Educação e enviada por e-mail

30 de janeiro a 9 de fevereiro: Efetivação das matrículas das transferências, transferências e entrega das documentações na escola para a qual foi designado

A partir de 9 de fevereiro: Inscrições para vagas restantes, diretamente nas escolas.

Documentos para efetivação das matrículas na rede estadual

Certidão de nascimento ou RG do aluno e comprovante de escolaridade;

Comprovante de residência do responsável e RG do responsável;

Para alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental: CNS (Cartão Nacional de Saúde), NIS (Número de Identificação Social) e atestado de vacinação.

Na rede particular de ensino as matrículas e rematrículas também estão abertas.