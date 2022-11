Medicina do Trabalho é o mais novo serviço do VidaCard Alegrete

Na última sexta-feira (18), na sede da OAB Alegrete, foi realizado a solenidade de Lançamento de Medicina do Trabalho no Vida Card Unidade Alegrete e contou com a presença do Diretor da Franquia Vida Card – Dr. Eduardo Saibt, o empresário e sócio da unidade Vida Card em Alegrete – Lúcio do Prado, Diretor Técnico em Medicina do Trabalho do Vida Card – Jaime Alves, Gerente Administrativa da Unidade Vida Card Alegrete – Ana Kátia França Silveira; Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de Alegrete – Pastor Itamar Rodriguez, Dr. Charles Andrade – Médico Clínico Geral; empresários das Ópticas Blaskesi Luciano Blaskesi, Gabriel Martins; colaboradores da unidade Vida Card Alegrete e convidados.



Durante o evento o diretor técnico em Medicina do Trabalho – Jaime Alves, apresentou o novo serviço, seus desdobramentos e a importância para as empresas cumprirem a legislação trabalhista e previdenciária, visando a prevenção das doenças, os riscos de acidentes de trabalho e a promoção da saúde e qualidade de vida de homens e mulheres trabalhadores.



O diretor Jaime ainda destacou que hoje 3% do PIB brasileiro vai para a previdência social, no custeio com acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.



A empresa que hoje não investir em segurança e saúde do trabalho, com certeza irá pagar um pouco mais.



Logo em seguida, em entrevista o Diretor da franquia VIDACARD – Dr. Eduardo Saibt ressaltou que o novo benefício já foi implantado em unidades VIDACARD de Santa Maria (matriz), Ijuí, Panambi, Ibirubá, agora Alegrete e muito em breve na cidade de Uruguaiana.



“Medicina do Trabalho é um produto diferenciado para os empresários e consequentemente para os colaboradores. Um projeto desenvolvido com muito cuidado por ser totalmente técnico onde foi preciso criar um software e contar com profissionais qualificados que possam atender a demanda das empresas e seus trabalhadores. No Vida Card as empresas contarão com um serviço de qualidade e a grande maioria dos exames poderão ser realizados na unidade, evitando que o funcionário tenha que se deslocar para vários lugares, além de poder acompanhar o processo, com um sistema totalmente online dando mais segurança para empresa e para seus contadores. Alegrete é muito especial, pois a partir da aceitação da comunidade e do sucesso, nos vimos motivados à buscar novos serviços. Esse é o nosso compromisso”. – finaliza Dr. Eduardo Saibt.

Objetivo:

• Cumprir as normas vigentes;

• Prevenir e diminuir riscos;

• Auxiliar na execução da Medicina do Trabalho com visitas periódicas às empresas.

• Proporcionar tranquilidade, segurança e bem-estar para o seu colaborador.

Vida Card Empresarial – O Vida Card com o estilo da sua empresa.

www.vidacardempresarial.com.br

VidaCard – Unidade Alegrete

Endereço: Venâncio Aires, 360 – Centro

Contato: 55 3421 4776

Horário de Atendimento:

Manhã: das 8h às 12h

Tarde: das 13h30min às 20h

Aline Menezes