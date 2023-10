Última enxurrada no Passo Novo agravou problemas crônicos na vila

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O 2º Subdistrito que já tinha problemas crônicos de infraestrutura, foi abalado, segundo os moradores. A reportagem entrou em contato com alguns moradores que relataram situações difíceis, com o pedido de ficarem no anonimato por questões pessoais.

Diretora do CPERS esclarece à categoria como vão ficar os descontos do IPE

Uma moradora revela que há 4 anos pede com urgência bueiros para fechar um desvio pluvial que corta seu terreno. Na última enxurrada ele viveu momentos de caos. Com a força da água invadindo residências próximas. Existe esgoto a céu aberto que precisa ser canalizado. Problemas que estão afetando a proprietária de usar seu terreno para uma nova construção.

Morte precoce de Tansen Franklin gera comoção em Alegrete

Algumas ruas mais próximas da praça necessitam de asfalto, confessam os moradores. Outro problema que está precário é a iluminação em vários pontos da vila. As ruas de chão batido ficam intransitáveis em dias de chuva. Alguns bueiros entupidos colaboram para o acúmulo de água. Existe mato sobre rua e rede elétrica.

As estradas que dão acesso à zona rural estão em péssimas condições. A ligação aos Assentamentos Novo Alegrete e Unidos Pela Terra estão afetados. Moradores dizem que o Passo Novo poderia ser chamado de ” Já teve”. Eles são unânimes quanto às reclamações, ponderam que contribuem com o IPTU e mereciam mais atenção.

“Vivemos numa carência de segurança pública. Não temos uma farmácia, transportes coletivos extintos. A empresa que faz a linha é só quando tem aula no IFFar. É poucos funcionários para demanda dos serviços. Quando fazem mutirão, a vila se resume somente no centro. Aqui gera impostos, pagamos por ele, mas o retorno dele fica por conta da coleta de lixo. Há uma desigualdade na distribuição de melhorias em relação a outros bairros do município. Nada contra ao progresso deles, acho que é merecido”, disparou um morador.

Em contato com o secretário de infraestrutura Mário Rivelino, desde a tarde da última quinta-feira (19), foi deslocada uma equipe da infra, afim de atender as demandas elencadas pela comunidade passonovense.

Fotos: divulgação