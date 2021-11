Membros do GAPA são homenageados pelo Comando Ambiental da BM em Livramento

Integrantes do GAPA – Grupo de Apoio Polícia Ambiental de Alegrete representados por Kurt Kullmam, Nelson Santos e os soldados Fragoso e Gomes receberam, na manhã de quinta-feira(11), a comenda do Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM). O ato foi na sede do Comando, em Santana do Livramento.

A homenagem é concedida a civis e militares que se distinguiram por suas relevantes contribuições prestadas ao CABM.

Nelson Assumpção Santos disse que é legal sim o reconhecimento, porém sem querer bancar o herói ou coisa parecida, tenho certeza que, se todos fizessem a sua parte e cuidassem com consciência do Planeta que, Deus nos emprestou, não precisaríamos ter que criar mecanismos judiciais para cumprir o básico. Claro que é emocionante saber que, pessoas da sociedade civil dedicam seu tempo à causa tão nobre.

A sensibilidade do Comando da Ambiental em reconhecer foi muito legal! – destacou.

O GAPA – Grupo de Apoio a Polícia Ambiental iniciou em 2005 quando a BM solicitou a formação do grupo para ter uma conta bancária a fim de receber verbas das próprias multas ambientais. Assim, formou-se o GAPA que, até hoje, funciona na sede da antiga Brigada Estadual no Daer.