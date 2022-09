Mental alerta: todo dia 4 pessoas tentam tirar a vida em Alegrete; números envolvendo jovens são assustadores

Share on Email

“O aumento nos atendimentos tem sido cada vez maior. O que também está muito mais intenso são os casos com menores, adolescentes até 15 anos que estão consumindo produtos ilícitos, além de bebidas alcoólicas cada vez mais cedo e também o uso de medicamentos. Essa combinação, está trazendo consequências muito graves. Hoje, as drogas estão provocando efeitos alucinógenos e manias de perseguição. Há muitos menores com atendimento relacionados a tentativas de suicídio, principalmente por meio de medicamentos.

As pessoas que abusam dessas substâncias, geralmente têm outra doença psiquiátrica concomitante, como a depressão. E aí a droga entra como uma fuga da realidade” – assim inicia-se mais uma abordagem sobre o tema saúde mental do PAT.

O entrevistado é o diretor do Samu Mental, Claudiomiro Oliveira. Ele explica que a demanda de atendimentos está muito intensa nos últimos meses e, no mínimo metade das ocorrências do serviço são relacionados a tentativas de suicídio, ou seja, diariamente chega a cerca de quatro casos.

Ao ser questionado sobre idade, sexo ou horário com mais incidência, Claudiomiro cita que está muito generalizado, contudo, o aumento de atendimento, como relatou no início em relação aos menores, tem sido uma preocupação extra.

“Talvez esse retorno pós pandemia tenha alterado muito a convivência das crianças que, por dois anos ficaram mais isoladas. Não só elas, mas toda população, está com um impacto psicológico muito maior neste ano. O que nos leva a diariamente vivenciar muitas situações graves, como esse aumento de tentativas de suicídio, além dos fatos relacionados a surtos e manias de perseguição. Nos finais de semana, as equipes não param, a demanda é muito grande. Já dias de semana, após às 17h, percebe-se que os chamados se intensificam”- explica.

A sugestão é de que ocorra mais ações preventivas, principalmente nas escolas com palestras, comenta Claudiomiro.

O Samu Mental é um projeto que dá um grande suporte às pessoas que estão em situação de drogadição e etilismo. Claudiomiro, cita que são 14 profissionais entre motoristas e técnicos, entretanto, fixos, são apenas três os demais são funcionários que atuam nas horas extras.

Atualmente, devido ao corte de gastos, o trabalho de segunda a sexta funciona até a meia-noite, já aos sábados, domingos e feriados é 24h.

Para quem precisar do atendimento deve entrar em contato pelo número 3961-1033 ou através de mensagens pelo whats 55 99155-3363.

O mês de setembro que está quase concluído, é dedicação à prevenção do suicídio. Em Alegrete, algumas ações foram realizadas nos Caps, informou a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, assim como, atuação dos profissionais de Redução de Danos. Contudo, ficou evidente que, este ano, o Município esteve com ações muito discretas em relação a um dos assuntos mais delicados e que acomete um número imensurável de pessoas. Até o momento, em 2022, quatro pessoas do sexo masculino cometeram suicídio em Alegrete, sendo um adolescente.

A campanha

“A vida é a melhor escolha” essa é a campanha do Setembro Amarelo neste ano de 2022.

No Brasil, o “Setembro Amarelo” é promovido pelo CVV, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Centro de Valorização da Vida.

Apesar de ser cercado de preconceitos e tabus, o suicídio pode ser prevenido quando há a correta abordagem das pessoas e estratégias em saúde pública. Aqui, no Município, além da rede de saúde que contempla o CAPS AD, CAPSI, CAPS entre outras ações, também há Centro de Valorização da Vida (CVV), que através do Núcleo de Apoio à Vida de Alegrete( NAVIALE) atende pelo número 188.