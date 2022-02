Mesmo com a pandemia, todos os serviços da Ação Social estão ativos em Alegrete

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social estava retomando as atividades de oficinas e cursos e agora com a volta das contaminações por Covid-19 teve que suspender.

A informação é da Secretária Iara Caferatti, que diz que todos os serviços estão funcionando, porque as demandas da comunidade não param. Tudo com o máximo de cuidados de acordo com os protocolos.

Tanto os CRAS ( 4), como o Centro de Convivência e Cozinha Comunitária estão atendendo famílias que buscam informações e serviços.

A Secretaria informa que só no cadastro único existem 10.644 pessoas cadastradas que ganham algum tipo de beneficio. Lembra que é importante que mantenham seus cadastros atualizados para poderem continuar recebendo.

O CAD único é um conjunto de informações sobre as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, sendo que essas situações são utilizadas pelo Governo Federal para que as famílias tenham acesso a vários programas sociais. O setor de cadastro único da Secretaria atende na Rua Demétrio Ribeiro, 57 (fundos) vem fazendo um grande esforço para atender a grande demanda das famílias que procuram o Setor para cadastramento e atualização de cadastros. O telefone para esclarecimento é o 3961-1724.

O gerente do Banrisul, Jonathan Reimann, solicitou que a Secretaria de Promoção Social ajude a divulgar para que os que não pegaram seu cartão do Devolve ICMS que compareçam ao banco, visto que ainda existem 800 cartões para serem retirados. O auxílio é do governo do Estado pago em quatro parcelas de 100 reais cada uma.