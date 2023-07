Bocão, o cão, teve um final feliz

Essa história de união e compaixão teve início após as publicações no Portal Alegrete Tudo, despertando a atenção e o cuidado de pessoas sensíveis que se mobilizaram para ajudar.

As pessoas a oferecerem auxílio foram a advogada Liara Muñoz Scheeren, uma pessoa de coração generoso, assim como, a também voluntária Gabriela Santana. No momento em que a dupla ficou sabendo que o cãozinho estava perdido e machucado, prontamente acolheu Bocão e providenciou o tratamento necessário para sua recuperação. Até então, não se sabia quem era o dono do animal, pois Valdir, um idoso que possui pouco acesso às redes sociais, estava em busca de seu fiel companheiro sem sucesso.

Amigos de Priscila, no exterior, contrataram assessoria jurídica para acompanhar as investigações em Alegrete

No entanto, a solidariedade inicial foi de João Baptista Favero Marques, um jovem professor de letras, sensibilizado com a situação, quando chegou no Centro de Imagens e viu o cão que aparentava estar perdido enviou um vídeo e fotos à reportagem, mostrando sua preocupação e demonstrando a importância de ajudar Bocão. Sua atitude se revelou fundamental para que o desfecho dessa história fosse tão feliz quanto foi.

Após a primeira publicação sobre Bocão, retratando seu estado de saúde fragilizado e seu “choro” em frente ao local, as voluntárias Liara e Gabriela entraram em ação e o resgataram, dando-lhe todo o cuidado necessário, por meio da veterinária Liana Pereira que também aceitou ajudar – todas de forma excepcional.

Foi assim que o casal Kátia e Leonardo Custódio, entraram no enredo, pois ficaram sabendo do dilema de Valdir que estava empenhado em encontrar seu amado cão, entraram em contato com a reportagem para informar que Bocão havia fugido de casa, deixando seu tutor desesperado em busca do animal perdido há mais de quatro dias, sem saber que ele já havia sido resgatado, disponibilizando um número para informações e o apelo para que, se alguém soubesse do paradeiro do fiel escudeiro repassasse a ele.

E então, o ápice da história aconteceu. Graças à rede de apoio, empatia e solidariedade construída por todos os envolvidos, Valdir finalmente reencontrou Bocão, nesta manhã de domingo(16). A felicidade e gratidão encheram o coração do idoso, que abraçou seu fiel amigo com ternura, demonstrando todo o amor e a saudade que sentira durante esses dias de separação angustiante.

Essa história de reencontro evidencia a capacidade humana de estender a mão ao próximo, de agir com empatia e de se unir em prol de uma causa nobre. É um exemplo poderoso de como pequenos gestos de caridade podem criar uma corrente de amor capaz de transformar vidas.

A todos os envolvidos nessa jornada, em especial às voluntárias Liara Scheeren, Gabriela Santana, ao jovem professor João Baptista, ao casal Kátia e Leonardo Custódio, à médica veterinária Liana Pereira, e à comunidade que se mobilizou para ajudar, a gratidão de Valdir. O reencontro do tutor e Bocão é o símbolo vivo dessa linda rede de amor, que inspira e potencializa a importância do cuidado e da solidariedade no dia a dia.

Que essa história toque o coração de muitos, incentivando ações de bondade e espalhando uma mensagem de amor e compaixão para o mundo.