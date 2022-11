Farroupilha e GN Ibirapuitã ensaiam exaustivamente para o ENART

De Alegrete, vão o Grupo de danças do CTG Farroupilha e o Grupo Nativista Ibirapuitã.

E para chegar ao maior palco da dança tradicional do RS e um dos maiores festivais do Brasil, os ensaios são diários e exigem muito de cada um dos bailarinos. Os joelhos sentem muito, porque são muitos e repetidos movimentos.

O CTG Farroupilha com prêmios em seu currículos mais uma vez vai ao maior festival de arte e cultura da América Latina.

Para mostrar todo o talento de seus pares, os ensaios são diários até o dia do evento neste próximo final de semana.

Ensaio do CTG Farroupilha

Baseado no artigo de João Carlos Paixão cortes, publicado no Correio do Povo em 1966, o CTF Farroupilha traz como tema a homenagem a Pedro José Vieira, apelidado de Périco el Bailarin que nasceu no século XVI em Viamão. Ele se dedicou a tarefas rurais, se transferiu para o Uruguai onde até 1811 foi capataz de Estância. Em homenagem a esse gaúcho que fez história em nossa região, sendo um líder de Revolução, o CTG Farroupilha que trouxe características de expressividade, criatividade e singularidade, na arte e cultura pampeana, especialmente na dança, presta uma homenagem a Périco el Bailarin.

Invernada adulta do CTG Farroupilha

A aprensentação do Farroupilha será dia 18, por volta das 22h no palco do ENART em Santa Cruz do Sul.

Ja a invernada Adulta do Grupo Nativista Ibirapuitã ensaia muito, porque sabem que estar no palco do Festival é uma honra e exige todo o esforço e dedicação. O Grupo retorna ao palco do maior festival de dança amadora da América Latina, o ENART- Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, que teve suas atividades suspensas no ano de 2020 devido à pandemia e em 2021 foi apenas um encontro simbólico de alguns grupos.

Grupo Nativista Ibirapuitã

Neste ano, o Ibirapuitã se encaminha para a sua 9º participação na final do Festival que é realizado na cidade de Santa Cruz do Sul, fazendo parte da “Força A” desde o ano de 2015. Nas ultimas três edições passou para a finalíssima, o tão sonhado “DOMINGO DO ENART” onde dançam os 20 melhores grupos do Estado.

Grupo Nativista Ibirpuitã

No ano de 2022 sob a responsabilidade técnica de Rafael Machado, Tayara Carús, Marcelo Vasconcelos e com o elenco composto por 19 pares, o grupo apresenta como temática “O Benzedor de Tormentas”, que baseia-se na poesia de Beraldo Figueiredo intitulada “Benzedor de Temporal”. O tema aborda a crença e a Fé aliada a sabedoria dos antepassados que carregam de pai para filho as orações do campo, fazendo com que a grande tormenta se acalme ao pedido do velho Benzedor de Temporal, onde o vento Pampeano que sopra do continente Argentino e se encontra com o Minuano nas bandas do sul do Rio Grande do Sul, dá origem anualmente a um dos maiores temporais já vistos no Estado.

Grupo Nativista Ibirapuitã

Fotos arquivos pessoais dos grupos

Para que o grande espetáculo aconteça, os ensaios acontecem o ano inteiro, mas é a partir de agosto que são intensificados, ocorrendo a semana inteira a partir das 22hrs e aos finais de semana e feriados, geralmente com hora para começar, mas sem horário para terminar. Neste ano, além dos ensaios na entidade, o grupo conta a parceria da EMEB Honório Lemes que gentilmente cedeu as dependências do ginásio para os ensaios.