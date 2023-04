Momento da Mulher enfoca a fé de mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular

A noite da última quinta-feira (27), na Igreja do Evangelho Quadrangular sede , foi voltada especialmente as mulheres. Intitulada de Abril Momento da Mulher, o evento reuniu só mulheres para um momento especial na presença de Deus.

A pastora Lucimar Bastos apresentou uma palavra sobre mulheres descomplicadas e resolvidas. Com as dependências da igreja lotada, a equipe da IEQ em Alegrete, realizou mais um trabalho de fé entre as mulheres.



“Precisamos construir um caráter firme, uma mente segura e emoções bem resolvidos, conhecer a nossa própria história”, destacou a pastora.

Durante uma hora e meia, o culto reverenciou a palavra de Deus e envolveu as participantes num momento de fé e muita espiritualidade. Com dinâmicas e muita oração, as mulheres puderam louvar e receberam uma palavra da pastora que energizou as participantes. Com o local decorado, o Momento Mulher marcou mais uma atividade da IEQ voltada ao público feminino.



“Foi um momento de louvor, fizemos uma dinâmica que todas puderam participar e receber a palavra de Deus”, pontuou a Pastora Lucimar Bastos, que teve apoio da sua equipe de trabalho.

Fotos: reprodução