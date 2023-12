Encontro de famílias no Natal celebra o filho de Deus junto aos cristãos

É comum que, no mês que antecede o Natal, sejam construídos presépios e sejam colocadas decorações natalinas, como a Árvore de Natal e a imagem do Papai Noel.

Presépio na Igreja Nossa Senhora Conquistadora

A data remete ao encontro das famílias que se reúnem em confraternização, sendo que muitas, que moram distantes só se veem nesta época do ano. A data também tem o apelo comercial em que acontece a troca de presentes entre familiares e amigos. E na viradada, a meia noite, é a hora em que todos se abraçam.

O padre Irineu Machado diz que Natal é tempo de celebrar o cumprimento das promessas de Deus, que nos envia o Salvador. Jesus foi anunciado pelos profetas. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O Pai ficou Nele sua eterna aliança. Da descendência de Davi, Jesus é o Salvador esperado desde os tempos passados. Foi graças à fé e a disponibilidade de Maria e José, que o divino assume a natureza humana. Demos honra e Glória ao Senhor! É o nascimento do Salvador da humanidade, verdadeira paz e felicidade para todos os que o acolhem, salienta.

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6

Com esta passagem bíblica, o Bispo Enio Bastos, da Igreja do Evangelho Quadrangular lembra que Natal significa esperança, perdão, reconciliação, amor ao próximo, renascimento. – Nós comemoramos com um culto com muito louvor e adoração ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, Jesus Cristo.