Moradores do Bairro Renascer pedem atenção da Prefeitura a muitas demandas da comunidade

No último dia 15 de fevereiro de 2024, encaminhou um ofício ao Prefeito Municipal, Márcio Amaral e ao Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino apresentando uma série de necessidades que visam aprimorar a infraestrutura local.

Entre as prioridades elencadas estão a colocação de tampas de bueiro, o patrolamento das vias, a instalação de lâmpadas, a criação de uma parada de ônibus e a realização da limpeza do bairro. Tais medidas têm como objetivo principal promover o bem-estar e a segurança dos moradores do bairro Renascer.

Localizado em uma das áreas mais afastadas do centro de Alegrete, o bairro enfrenta desafios em sua estrutura, os quais impactam diretamente na qualidade de vida dos seus residentes. Rosangela Castro está comprometida em buscar soluções que contribuam para o desenvolvimento e o progresso da comunidade.

Para mais informações ou contato direto com a presidente, os interessados podem ligar para o número 999458654 ou dirigir-se ao endereço Rua Capitão Adão Correia, 167 – bairro Renascer.