Músicos gaúchos lançam “É o Tchê no BBB” em apoio a Matteus Amaral

O vínculo estabelecido é tão forte que seus colegas de confinamento frequentemente o referenciam pelo nome de sua cidade natal, Alegrete. Nos bastidores, uma corrente de gaúchos se uniu para criar uma música em defesa da permanência do estudante de Engenharia Agrícola no programa, intitulada “É o Tchê no BBB”.

Após emocionar-se ao cantar “História dos Passarinhos”, de Gildo de Freitas, durante a festa do BBB 24, Matteus Amaral ganhou uma homenagem musical dedicada a ele. A canção, composta por Elton Saldanha e Rodrigo Bauer, recebeu o título de “É o Tchê no BBB” e teve seu videoclipe lançado no último sábado (17).

O clipe apresenta uma montagem de cenas do participante no reality show intercaladas com imagens dos diversos artistas envolvidos na produção. Entre eles estão nomes como Elton Saldanha, César Oliveira & Rogério Melo, João Luiz Corrêa, Sando Coelho, Os Chacreiros, Thomas Machado e Luiza Barbosa.

A letra da música resgata momentos marcantes da trajetória de Matteus no programa, mencionando seu envolvimento com Deniziane, apelidada de “a morena”, assim como suas vitórias em desafios importantes, como as provas de líder e anjo. O apego do gaúcho à sua terra natal, Alegrete, também é destacado com carinho.

A iniciativa visa demonstrar o apoio dos músicos regionais a Matteus e incentivar o público a engajar-se na torcida pelo conterrâneo. O lançamento estratégico no sábado antecedeu uma possível votação no paredão que acontece neste domingo (18), no qual Matteus, indicado pela líder Raquele, pode enfrentar sua primeira disputa pela permanência no programa.

A produção do projeto ficou a cargo de Lincon Ramos e Sandro Coelho, ex-integrante do Tchê Garotos, enquanto a direção do videoclipe foi de Jorge Antônio. Segundo o grupo responsável pela iniciativa, a música deverá ser veiculada nas rádios a partir de segunda-feira.