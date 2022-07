Moradores do Capão do Angico se reunem com Afonso Motta e pedem melhorais no local

Ultimamente moradores do bairro Capão do Angico tem se mobilizado solicitando melhorias para aquele bairro da Zona Leste.

O local ainda tem ruas que precisam de pavimentação e outras melhorias, visto que por muitos anos o Bairro ficou esquecido por adminsitações públicas, de acordo com famílias do local.

O Deputado Federal Afonso Motta, junto com vereador Eder Fioravante e o assessor Rudi Pinto estiveram, dia 26, reunidos com moradores na Praça Aristides Carvalho.

Deputado Afonso Motta

A demanda agora é de pavimentação em parte da Rua Cedro e na Avenida Espenilho.

Em fala do próprio secretário de Infra, que também já esteve no local, o Capão do Angico é um dos bairros mais adimplentes em pagamento de impostos à Prefeitura. E devido a isso, os moradores querem retorno e melhorias àquela comunidade, com cerca de 4 mil pessoas.

O Deputado Afonso ouviu a todos e disse que vai encaminhar as demandas por saber das necessidades do bairro.