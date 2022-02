Moradores pedem à Câmara o fim da delinquência e perturbação na Praça Nova

Moradores do em torno da Praça Nova se dizem importunados pelos moradores de rua do local, enviaram um documento ao Presidente da Câmara pedindo soluções para a situação.

Um abaixo assinado com mais de 50 assinaturas consta no documento.

Confira:

Senhor presidente: o presente tem por finalidade cientificar a essa casa, quanto a situação dos moradores do em torno da praça General Osório que diariamente estão sendo coagidos e importunados pelos moradores de rua que residem nesse local.

Diariamente as pessoas que por ali circulam estão sendo importunadas por esses delinquentes e até a presente data nada foi feito por parte do poder público sendo que ambos têm o conhecimento dos fatos. Diante do narrado os moradores do em torno da Praça Nova vem a presença de Vossa Excelência, requerer que seja colocado em pauta providências concretas, pois até então somente medidas paliativas foram apresentadas a comunidade. Não podemos deixar acontecer um ato infracional grave por parte desses delinquentes para que o Legislativo e Executivo tomem providências que são de sua responsabilidade, a final são os representantes da comunidade

A Constituição Federal é clara em seu artigo quinto referenciando quanto aos direitos e deveres de cada cidadão e amparada na carta magna é que os moradores vêm perante Vossa Excelência requerer providências urgentes do Legislativo.

Em razão disto, a comunidade vem requerer a essa Casa que seja colocado em pauta dos problemas ora apresentados para que uma medida seja tomada dentro do que determina a legislação.

Após um pedido do Ministério Público feito para à Secretária de assistência social, Iara Caferatti, foi organizada uma ação integrada. Agentes redutores de danos da Saúde conversaram com os moradores da Praça Nova e encaminharam ações ainda em janeiro passado.

Alguns adotaram o local e pernoitam na praça, outros catadores de recicláveis estão no local e a vizinhança cobrou a limpeza dos materiais recicláveis que ficam espalhados pelo interior da praça.

Muitos deles tem a Casa de Passagem à disposição, e não usam o serviço que a prefeitura oferece. O serviço na Casa de Passagem funciona 24 horas e possui uma regimento interno, além de serviço de zeladoria, assistentes sociais e psicólogo que atendem as pessoas que buscam o serviço.

A ação na Praça Nova rendeu o auxílio de tratamento para quatro usuários. Eles se comprometeram a passar por cuidados médicos. Foi disponibilizada consulta e avaliação psiquiátrica no terceiro turno das ESFs, mas na ocasião em janeiro passado, nenhum aceitou.

A Secretária Iara Caferati diz que estão fazendo ações sistemáticas no local, diariamente, e vai propor ações conjuntas com segurança. Todos os serviços do Município foram oferecidos a eles, também foi solicitado que não podem jogar lixo no local.