Alegretenses conquistam prêmios no ENART

Além das invernadas de dança do CTG Farroupilha e do GN Ibirapuitã, que não se classificaram para a grande a final, também participaram os alegretenses, o Gustavo Alves de Oliveira e Filipi Coelho.

Gustavo representou o CTG Farroupilha e conquistou o segundo lugar em gaita cromática. “Agradeço pelo prêmio num festival de gigantes”, definiu o gaiteiro de Alegrete que começou a tocar aos 10 anos.

CTG Rancho da Saudade é o campeão do Enart 2022

Filipe Coelho 2º no ENART em intérprete solista vocal

Outro que conquistou prêmio foi Filipi Coelho, também representando o CTG Farroupilha, como intérprete solista vocal.

Dos 200 inscritos no Festival ele ficou com o segundo lugar. Uma conquista memorável do artista que tem o irmão Olivério Coelho, também, intérprete que ficou entre os 10 finalistas. Eles já estão com a agenda para apresentação em vários locais.