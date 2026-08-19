Morre Glória Menezes, atriz que marcou gerações da televisão brasileira

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934, Glória Menezes construiu uma carreira de mais de seis décadas e se tornou uma das grandes referências da dramaturgia nacional. Ao longo da trajetória, participou de dezenas de produções no teatro, no cinema e na televisão, ajudando a construir uma das fases mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Segundo o Memória Globo, a atriz atuou em mais de 40 telenovelas da emissora, em uma carreira marcada por personagens de diferentes perfis e por uma atuação reconhecida pela versatilidade.

A relação de Glória Menezes com a televisão brasileira começou ainda nos primeiros anos de expansão da teledramaturgia. Ao longo das décadas, ela esteve em produções que se transformaram em referências para diferentes gerações de telespectadores. Entre os trabalhos registrados no acervo do Memória Globo estão novelas como “Sangue e Areia”, “Rosa Rebelde”, “Irmãos Coragem”, “O Homem que Deve Morrer”, “Jogo da Vida” e “Brega & Chique”. Em “Sangue e Areia”, de 1967, contracenou com Tarcísio Meira, com quem formou uma das parcerias mais conhecidas da televisão brasileira.

A parceria profissional e pessoal com Tarcísio Meira se tornou uma das marcas de sua trajetória. Os dois trabalharam juntos em diversas produções e formaram, durante décadas, um dos casais mais conhecidos do meio artístico brasileiro. Tarcísio Meira morreu em agosto de 2021, aos 85 anos. O próprio Memória Globo mantém um acervo dedicado à trajetória dos dois artistas e à parceria construída ao longo de suas carreiras.

No cinema, Glória Menezes também teve participação em trabalhos de grande importância para a cultura brasileira. Sua trajetória artística ultrapassou, portanto, os limites da televisão, consolidando seu nome entre os grandes intérpretes do país. Na televisão, sua capacidade de transitar entre personagens dramáticos e cômicos permitiu que permanecesse em evidência durante diferentes períodos da dramaturgia brasileira.

Entre seus trabalhos mais conhecidos está “Irmãos Coragem”, novela exibida originalmente em 1970, além de personagens marcantes em produções como “Guerra dos Sexos”, “Rainha da Sucata”, “A Próxima Vítima”, “Torre de Babel”, “O Beijo do Vampiro”, “Senhora do Destino”, “A Favorita” e “Totalmente Demais”. O último trabalho da atriz em uma novela foi justamente “Totalmente Demais”, exibida entre 2015 e 2016.

Glória Menezes também recebeu homenagens pela importância de sua carreira. Em 2025, foi tema de uma edição do programa “Tributo”, do Globoplay, produção dedicada a personalidades veteranas da televisão. O especial revisitou sua trajetória artística e a contribuição deixada pela atriz para a dramaturgia brasileira.

A morte de Glória Menezes acontece em um momento de forte comoção na cultura brasileira. Também nesta semana morreu a atriz Laura Cardoso, outra das grandes referências da dramaturgia nacional. O governo federal decretou luto oficial de três dias pelas mortes das duas artistas, reconhecendo a importância de suas trajetórias para a cultura brasileira.

Glória Menezes deixa um legado que atravessa gerações. Para além dos personagens que interpretou, sua carreira representa parte da própria história da televisão brasileira, desde os primeiros momentos de consolidação das telenovelas até produções contemporâneas. Natural de Pelotas, a atriz que levou o nome do Rio Grande do Sul para o cenário nacional deixa uma trajetória marcada por personagens inesquecíveis, décadas de trabalho e uma presença que se tornou referência para gerações de artistas.