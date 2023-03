Morte de ex-presidente dos Canudos enluta a escola e comunidade carnavalesca

Share on Email

Um amante do samba e canudense de alma, assim todos descrevem o alegretense Paulo Joel Gomes Machado. Ele faleceu na tarde de ontem(8), aos 71 anos, em Santa Maria onde estava hospitalizado em decorrência de um problema de saúde. A informação é de que há mais de três anos, Paulo travava uma grande luta contra o câncer.

“Lutou bravamente pela vida, bem como a viveu lindamente como assim merecia”- destacou uma sobrinha.

A atual presidente da Escola Unidos dos Canudos, Ilva Borba, ressaltou o grande trabalho que o carnavalesco fez à frente da escola quando presidente, onde atuou por três anos e deixou sua marca na comunidade carnavalesca pelo trabalho exercido com amor e paixão.

“Estamos no dia 8 com a quadra fechada em respeito e luto por toda família do Paulo Joel, uma pessoa que tinha todo meu respeito e sinto muito pela perda. Quando o Carnaval se realizar, nosso desfile, também, será em homenagem a ele “- falou Ilva.

Ilva acrescentou que o alegretense era oriundo de uma família apaixonada pelo Carnaval, em especial os Canudos – todos canudenses – um legado passado de geração para geração.

Paulo Joel foi casado com a senhora Valdercir Freitas Machado por 39 anos. O casal teve dois filhos, Vanderson e Vanessa. “Ele era amigo dos amigos, um homem de honra e lealdade, profissional dedicado, pai e esposo amável. Deixou seu legado como a maior e melhor herança, honrando a sua família até o último dia”- descrevem os familiares.

O filho de Paulo – Vanderson Freitas – atualmente é uma das pessoas que está à frente da bateria da escola Canudos.

O alegretense atuou como bancário e depois foi corretor de seguros, além disso, foi jogador de várzea do Alvorada Futebol Clube.

As últimas homenagens a Paulo Joel estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 11h desta quinta-feira(9), no Cemitério Público Municipal.