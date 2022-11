Mostra de Vitrinismo, o trabalho final do Curso Técnico em Comércio do Lauro Dornelles

A Escola Estadual Lauro Dornelles, a única de Ensino Médio da Zona Leste é tradicional por oferecer o curso ténico de comércio.

Mostra de Vitrinismo do curso Técnico em Comércio

E no último dia 24, a escola realizou a Mostra de Vitrinismo com a turma que está concluindo o curso. Com empenho e buscando montar com critividade as suas vitrines, os alunos aprensestaram seus trabalhos aos professores e comunidade escolar.

Mostra de Vitrinismo no Lauro Dornelles

O curso Técncio em Comércio, tradicional no Lauro Dornelles, tem o objetivo a formação de pessoal para atuar no comércio, como também serem empreendedores, por meio de seus planos de negócios.

O diretor Assis Magalhães reafirma a importância desse curso para a profissionalização.

Conforme a professora Marione Motta, o trabalho da Mostra de Vitrinismo teve a parceria da Mary Key ( Dani Almada), Lojas Total, Loja Izolan, CEREST.