Prenda Juvenil do Vaqueanos realiza atividade para fortalecer a cultura gaúcha

A 1° prenda juvenil do CTG Vaqueanos da fronteira, Mariana dos Santos Rohan, realizou a sua 1° atividade cultural na entidade, no feriado de 15 de novembro. Norteada pelo tema anual do MTG 2023 : O Centenário da Revolução de 1923, a atividade teve como objetivo promover uma ação com o foco no fortalecimento da cultura gaúcha em nossas entidades tradicionalista, bem como, divulgar a mesma nas instituições escolares e na comunidade alegretense. Estiveram presente os palestrantes Tiago de Araújo Vaucher- Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete, Atual Diretor e Professor da Escola Vida que abordou o tema principal do evento ” O Centenário da Revolução de 1923″.

Julia de Souza Atual 1° Prenda da 4RT- Com o tema ” A 4° Regiao Tradicionalista”

CTG Vaquenaos da Fronteira

Adarino Guedes, Patrão do CTG Tradição do Rio Grande na gestão 2003/2005 e 2008/2010, ex-coordenador dos Festejos Farroupilhas e atual apresentador do Programa Hora do Mate – Com o Tema O cavalo.

Ainda houve apresentações artísticas a cargo de Heloiza Cabreira Brum, Pedro Silva, Marcos e Évelin, prendas e peões de entidades convidadas. Ao final do evento cultural houve uma dinâmica ministrada pela anfitriã do evento, Marian Rohan.

Segundo Mariana, o seminário representou o começo de uma caminhada para fortalecer ainda mais o conhecimento do tradicionalismo. – Foi um dia lindo e emocionante, onde eu vivi a fundo, o tradicionalismo e mais do que nunca, eu tive a certeza que essa é minha causa, é isso que me faz feliz- disse.. A prenda agradece opoio da patronagem pela acolhida, por meio do patrão Flávio Antunes e ao Departamento Cultural com a Coordenadora, Andrielle Santos.



O Departamento Artístico e Cultural do CTG Vaqueanos da Fronteira, com seus Coordenadores Andrielle Santos e Vitor Morais, vem realizando um árduo trabalho juntamente com as prendas e peões da entidade com o objetivo de agregar e resgatar o jovem e a comunidade para dentro do movimento tradicionalista.