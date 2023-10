Citadino Vianense conta com grande público em sua estreia

Share on Email

Foram realizadas seis partidas nas três categorias que compõe a competição, além disso, o ginásio Henrique Nemitz contou com a presença de um grande público.

A ideia da Prefeitura de Manoel Viana é promover e incentivar a pratica do esporte do Município. Diante disso, resolveu realizar nos meses de outubro, novembro e dezembro o Citadino de futsal. As categorias são divididas em três: veterano, feminino e livre. Confira os resultados da primeira rodada.

Cat Veterano: Cerro x Amigos do Julião -3×3

Cat Livre: Brahma x Juventude- 0x1

Cat Fem: Aliadas x Independente- 3×3

Cat Livre: Vila Nova x Insanos- 0x1

Cat Veterano: Vetera x Asmi- 3×0

Cat Livre: Agro Renz x Oficina do Alemão- 2×2

O campeonato retorna na próxima terça-feira com mais seis jogos de todas categorias.