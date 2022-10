Moto é furtada no bairro Nova Brasília

Share on Email

Na madrugada deste sábado(29), uma moto Honda/CG 125 Fan de cor preta, placa IUR 2673, foi furtada no bairro Nova Brasília, em Alegrete.

De acordo com informações, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Nova Brasília, onde fez contato com a proprietária.

A mulher relatou que o veículo estava em frente a residência, e por volta da 1h 30, percebeu que a Honda havia sido furtada. A vítima foi encaminhada até à Delegacia de Polícia onde foi realizado o registro.

Até o momento do registro, não havia suspeitos.