Mulher sofre violento acidente e abandona veículo na Assis Brasil

Na madrugada deste sábado (29), uma mulher que dirigia um Fiesta colidiu em um poste de energia na Avenida Assis Brasil, Cidade Alta, em Alegrete.

De acordo com a Brigada Militar, testemunhas relataram que a motorista trafegava na Avenida em direção ao bairro, porém , na quadra entre as ruas Barão do Rio Branco e Severino Ribeiro, teria perdido controle da direção, colidiu e quebrou o poste de energia.

Com impacto, os air-bags acionaram, a dianteira do Fiesta ficou destruída e sem condições de rodar, por esse motivo, o veículo ficou no local.

Moradores das imediações disseram, aos policiais, que a motorista saiu do veículo e entrou em uma caminhonete branca que seguiu em direção ao bairro.

Não houve, até o momento em que a reportagem ficou no local, comunicado de feridos na UPA ou Santa Casa. O carro seria retirado pelo guincho do Detran.