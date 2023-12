Motociclista sofre lesões em colisão na Assis Brasil

Share on Email

A ocorrência, resultou em danos materiais significativos aos veículos envolvidos. Já o motociclista foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido a dores no corpo.

Segundo informações, o piloto descia a Avenida Assis Brasil numa Honda, quando a condutora, que saía de uma loja nas proximidades, decidiu realizar uma conversão para seguir no sentido contrário da via. O momento crucial ocorreu quando a motorista, possivelmente no ponto cego, cortou a preferencial da moto, resultando na colisão entre os dois veículos.

Ambos os motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, que indicou zero de teor alcoólico. A Brigada Militar, com o apoio da Guarda Municipal, atendeu a ocorrência.