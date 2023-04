Motorista bate em carro estacionado e foge; irmã retorna ao local para acordo com a vítima

Share on Email

No local, os policiais entraram em contato com o proprietário de um veículo Fiat/Pálio, que relatou ter estacionado próximo a um bar que estava frequentando. Logo após sua chegada, ele ouviu um barulho alto e constatou que alguém havia batido na parte traseira esquerda de seu veículo, verificando que se tratava de uma caminhoneta Tucson preta que fugiu do local.

Na sequência, uma mulher compareceu no endereço e informou ao proprietário que seu irmão havia conduzido a caminhoneta Tucson, mas não desejava comparecer ao local. Ela disse que veio para promover um acordo sobre os danos materiais provenientes do acidente e foi feito o registro da ocorrência pelos policiais.

A fuga do local de acidente é uma infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro, sujeita a multa e outras penalidades. A Brigada Militar está sempre pronta para atender a essas ocorrências e garantir a segurança da população.