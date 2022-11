Motorista de Cobalt provoca acidente, fere ciclista e foge

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No início da manhã de quarta-feira(9), um estudante de 16 anos foi atropelado quando se deslocava para a escola, a vítima foi socorrida e levada à UPA.

O adolescente teve um luxação do pulso, além de várias escoriações pelo corpo.

De acordo com o progenitor do estudante, testemunhas e o filho descreveram que o motorista de um Cobalt cinza, teria cortado a frente do adolescente que estava de bicicleta.

O acidente foi no cruzamento da rua Arnaldo Balvê com Barão do Cerro Largo, Centro, em Alegrete.

O relato de populares aos pais da vítima é que o condutor, reduziu como se fosse parar, entretanto, fugiu sem prestar socorro à vítima.

O pai do ciclista disse que está em busca de imagens que possam auxiliar nas investigações e que o condutor seja localizado. Ele também acrescenta que informações também podem ser repassadas à polícia.

“É um absurdo o motorista provocar um acidente e deixar a vítima no chão. Meu filho perdeu a consciência por um período, foi grave. E a pessoa simplesmente vai embora “- fala.

O adolescente passou por atendimento na UPA.