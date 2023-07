Projeto Quintanares homenageia neste domingo o nascimento de Mário Quintana

No dia em que o poeta Mário Quintana completaria 117 anos, o Projeto Quintanares retorna para a sua segunda edição. O evento, em homenagem o poeta alegretense, promete uma tarde repleta de cultura e arte. Neste dia 30, a partir das 16h, na Praça Getúlio Vargas, a celebração contará com uma programação diversificada que contempla performances teatrais, recitais poéticos e um show acústico.

O espetáculo de abertura, intitulado “Lili Inventa o Mundo”, será apresentado pelo prestigiado Grupo Teatral Masckara, de Cruz Alta. Com sua arte cativante, o grupo transporta o público a uma jornada artística, repleta de sentimentos e pensamentos, inspirada na essência poética de Mário Quintana.

Após o teatro, será a vez de Túlio Urach e seus amigos subirem ao palco, preparando um espetáculo musical em formato acústico, especialmente concebido para render homenagem a Mário Quintana. Durante a apresentação, o público terá o prazer de ouvir não apenas canções emotivas, mas também leituras de poemas selecionados, conduzidos por talentosos participantes do Projeto Mário para Todos.

Além disso, está prevista a distribuição de deliciosos quindins, divulgada pelo personagem Quintaninha (Bento Quintana), encantando o público de todas as idades.

O evento é uma realização conjunta do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, reconhecido por promover a cultura e o desenvolvimento artístico no estado, e da Prefeitura Municipal de Alegrete, que abraça a iniciativa para honrar a memória do ilustre poeta que deixou uma herança valiosa para a literatura brasileira.

“O Projeto Quintanares busca manter viva a essência poética de Mário Quintana, um artista singular que conquistou com suas palavras encantadoras e suas reflexões profundas sobre a vida. “Por meio desse evento, desejamos compartilhar seu legado com as novas gerações e continuar inspirando a todos com sua poesia eterna”, afirma Ana Rodrigues, representante do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac.

A população está convidada a participar desta jornada cultural e literária, que celebrará não apenas a genialidade de Mário Quintana, mas também a beleza da arte em todas as suas formas de expressão.

Local: Praça Getúlio Vargas, Alegrete

Data: 30 de julho de 2023

Horário: A partir das 16h

Evento gratuito.